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Swarmer bondit au lendemain d'un démarrage en fanfare sur le Nasdaq
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 09:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions de la société de logiciels d'autonomie pour drones Swarmer SWMR.O ont bondi de 50 % à 46,5 $ dans les échanges avant bourse, un jour après les débuts sur le Nasdaq ** SWMR a ouvert à 13 $ par rapport au prix de l'introduction en bourse de 5 $ mardi et a clôturé à 31 $, marquant un bond de plus de six fois sur la journée

** La société qui soutient les opérations en Ukraine est évaluée à 382,8 millions de dollars au dernier cours de clôture, après avoir offert 3 millions d'actions lors de l'introduction en bourse de mardi

** SWMR a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour le financement des opérations en cours, y compris l'expansion des capacités et de notre offre de produits, l'embauche d'employés, l'intégration avec le matériel des fabricants de drones, ainsi que pour le fonds de roulement et d'autres objectifs généraux de l'entreprise

** Lucid Capital Markets agit en tant qu'unique teneur de livre pour l'offre

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