Susquehanna relève le PT d'EPAM Systems en raison de la vigueur du marché de l'ingénierie

12 décembre - ** Susquehanna relève le PT de la société de conseil en informatique EPAM Systems EPAM.N à 245 $, contre 210 $ auparavant
** Le nouveau PT représente une hausse de 16,1% par rapport à la dernière clôture de l'action
** "Alors que l'IA prend du temps à atteindre la couche d'infrastructure des services informatiques, les services d'ingénierie - pour lesquels EPAM jouit d'une forte notoriété - semblent attirer les offres" - brokerage
** La note moyenne de 19 analystes est "buy", leur PT médian est de 215 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 9,7 % cette année
