Susquehanna relève l'objectif de cours de Cognizant grâce à une voie plus claire de monétisation de l'IA

23 janvier - ** Susquehanna augmente l'objectif de cours de Cognizant CTSH.O de 90 $ à 98 $

** Le nouvel objectif de cours implique une hausse de 15,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que ses vérifications sectorielles suggèrent une croissance durable et généralisée, tempérée par l'exposition à des contrats plus petits et discrétionnaires

** La société ajoute qu'avec l'accent croissant mis sur les charges de travail des services informatiques, elle voit une voie plus claire pour que CTSH monétise les efforts d'industrialisation de l'IA et d'intégration d'agents dans les logiciels d'entreprise

** 12 des 29 sociétés de courtage recommandent "acheter" ou une recommandation supérieure, 16 "conserver" et une "vendre"; l'objectif de cours médian est de 87,44 $ - données compilées par LSEG

** CTSH a augmenté de ~8% en 2025