Suspension du cours de l'action Abivax

La société de biotechnologie a annoncé la suspension temporaire du cours de ses actions ordinaires sur Euronext Paris.

Cette suspensions se fait à la demande de la société et intervient dans le cadre de l'offre au public préalablement annoncée par la Société portant sur ses American Depositary Shares (ADS), chacune représentant une action ordinaire de la Société, d'une valeur nominale de 0,01 euro, aux États-Unis, afin de permettre la confirmation des allocations aux investisseurs et l'annonce des modalités définitives de l'offre.

La suspensions sera effective jusqu'à ce qu'une nouvelle communication soit publiée par Abivax. Les négociations sur Euronext Paris devraient reprendre aujourd'hui, le 1er juillet 2026, aux alentours de 15h30.