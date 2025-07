Amplitude Surgical – Suspension de la cotation du titre





Valence, le 29 juillet 2025, 8h30 CEST - La société Amplitude Surgical a demandé à Euronext de suspendre la cotation de son titre (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, éligible PEA-PME) admis sur

le marché Euronext d'Euronext Paris à compter de la publication du présent communiqué, dans l'attente de la publication d'un prochain communiqué de presse.



À propos d’Amplitude Surgical

Fondée en 1997 à Valence, Amplitude Surgical est un acteur français de premier plan sur le marché mondial des

technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs. Amplitude Surgical développe et

commercialise des produits haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique couvrant les principales

pathologies affectant la hanche et le genou. Amplitude Surgical développe, en collaboration étroite avec les

chirurgiens de nombreuses innovations à forte valeur ajoutée afin de répondre au mieux aux besoins des patients,

des chirurgiens et des établissements de soins. Acteur de premier plan en France, Amplitude Surgical se développe

à l’international au travers de ses filiales et d’un réseau d’agents et de distributeurs exclusifs présents dans plus

de 30 pays. Au 30 juin 2025, Amplitude Surgical employait 429 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de

près de 111 millions d’euros.