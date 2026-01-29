 Aller au contenu principal
Suspension de la cotation de l’action Reboost Blockchain Corp.
information fournie par Boursorama CP 29/01/2026 à 23:30

Paris, le 29 janvier 2026



REBOOST BLOCKCHAIN CORP. (FR0013371507 - MLCOT/ Eligible PEA/PEA-PME), société spécialisée dans la prise de participations dans des entreprises technologiques et dans la sécurisation de protocoles décentralisés, annonce avoir demandé à Euronext de suspendre la cotation de son titre admis sur le marché Euronext Access d'Euronext Paris dans l'attente de la publication d'un prochain communiqué de presse.



Conformément à l’avis publié par Euronext le 27 janvier 2026 (Avis PAR_20260127_02489_ACC), la suspension de la cotation est effective depuis le 28 janvier 2026 à 9h jusqu’à la publication d’un nouvel avis informant de la reprise de cotation.

