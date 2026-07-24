Surgical Science Sweden profite de l'avis positif de Berenberg

(Zonebourse.com) - Surgical Science Sweden AB se distingue à la Bourse de Stockholm ( 2,12%, à 30,84 couronnes suédoises), soutenu par le relèvement de recommandation de Berenberg.
Dans une note, la banque privée allemande estime que la valorisation du titre de la société qui fournit des simulateurs de réalité virtuelle pour le domaine médical est historiquement basse après dix-huit mois de turbulences. Elle pense également que la nouvelle stratégie axée sur la rentabilité, couplée à un bon bilan financier offre un profil rendement/risque séduisant.
Les analystes saluent le management du président-directeur général Tom Englund qui transforme profondément la société. Le patron a décidé de placer la discipline financière au coeur de son modèle, alors qu'auparavant, la société était focalisée sur la croissance.
Outre cet aspect, Berenberg relève que les fondamentaux du secteur restent parfaitement orientés.
Par conséquent, les analystes sont passés de conserver à acheter, en relevant leur cible de cours de 40 à 45 couronnes suédoises.
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