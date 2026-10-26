Surgery Partners va être rachetée par une filiale de Bon Secours dans le cadre d'une opération de 5,7 milliards de dollars

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(Mise à jour des cours mentionnés au paragraphe 1; ajout de détails supplémentaires et de commentaires d'analystes tout au long du texte)

par Christy Santhosh

Surgery Partners SGRY.O a annoncé lundi qu’elle allait être privatisée par HealthSpan Partners, une filiale du réseau hospitalier à but non lucratif Bon Secours Mercy Health, dans le cadre d’une opération évaluée à environ 5,7 milliards de dollars, dette comprise, ce qui a fait bondir son cours de 46 %.

Le groupe de capital-investissement Bain Capital, actionnaire minoritaire depuis 2017 et détenteur de 39 % de Surgery Partners, soutiendra l'opération et conservera une participation importante après sa conclusion, ont indiqué les sociétés.

Les autres actionnaires recevront 23,50 dollars par action, ce qui représente une prime de 49 % par rapport au dernier cours de clôture du titre.

Cette opération, dont la finalisation est prévue au premier trimestre 2027, met en évidence l’intérêt croissant des opérateurs de santé pour la chirurgie ambulatoire, le groupe de santé à but non lucratif Ascension ayant racheté la société de chirurgie AmSurg pour 3,9 milliards de dollars plus tôt cette année.

L’intégration de Surgery Partners permettra à Bon Secours Mercy Health d’étendre sa présence aux États-Unis bien au-delà de ses plus de 45 hôpitaux, selon le groupe hospitalier, en ajoutant plus de 200 sites répartis dans 30 États et environ 5 000 médecins affiliés.

Cette opération met également un terme à une révision stratégique de deux ans au cours de laquelle Surgery Partners a suscité l’intérêt d’acheteurs potentiels, notamment Bain Capital, dont l’offre visant à privatiser l'entreprise avait été rejetée l’année dernière.

Surgery Partners exploite des centres de chirurgie ambulatoire, des hôpitaux de court séjour et propose des services de santé connexes à travers les États-Unis.

« D’un point de vue stratégique, il existe un certain chevauchement des marchés dans l’Ohio et le Kentucky, mais la transaction potentielle élargirait considérablement la présence nationale du réseau (Bon Secours Mercy Health); nous ne prévoyons donc pas de problèmes significatifs en matière de risque antitrust de la FTC », a déclaré Ann Hynes, analyste chez Mizuho.

Mme Hynes a ajouté que le fait que Bain conserve sa participation dans le cadre de l’opération proposée devrait faciliter la conclusion de l’accord.

En 2025, Surgery Partners a généré un chiffre d’affaires de 3,31 milliards de dollars et a enregistré un bénéfice ajusté de 47 cents par action.