Surgery Partners en sort gagnant après une opération de retrait de la cote de 5,7 milliards de dollars menée par HealthSpan Partners

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(Mises à jour)

26 octobre - ** Le cours de l'action de Surgery Partners

SGRY.O , opérateur de centres chirurgicaux, bondit de 36% à 23,03 dollars

** HealthSpan Partners, une organisation de soutien du système de santé à but non lucratif Bon Secours Mercy Health, va retirer (SGRY) de la cote pour environ 5,7 milliards de dollars

** La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2027

** Cet accord vient couronner deux années de réflexion stratégique au cours desquelles Surgery Partners a suscité l’intérêt d’acquéreurs potentiels, notamment Bain Capital, dont l’offre de rachat de la société l’année dernière avait été rejetée

** En tenant compte de la hausse enregistrée en séance, l’action SGRY affiche une progression de 49,5% depuis le début de l’année