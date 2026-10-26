Surgery Partners en sort gagnant après une opération de retrait de la cote de 5,7 milliards de dollars menée par HealthSpan Partners

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
26 octobre - ** Le cours de l'action de Surgery Partners
SGRY.O , opérateur de centres chirurgicaux, bondit de 36% à 23,03 dollars
** HealthSpan Partners, une organisation de soutien du système de santé à but non lucratif Bon Secours Mercy Health, va retirer (SGRY) de la cote pour environ 5,7 milliards de dollars
** La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2027
** Cet accord vient couronner deux années de réflexion stratégique au cours desquelles Surgery Partners a suscité l’intérêt d’acquéreurs potentiels, notamment Bain Capital, dont l’offre de rachat de la société l’année dernière avait été rejetée
** En tenant compte de la hausse enregistrée en séance, l’action SGRY affiche une progression de 49,5% depuis le début de l’année
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