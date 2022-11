Superstitions en Bourse 6/10 : l’influence des cycles lunaires

Faudrait-il observer la lune avant d’investir ? (© CC)

Les rendements des actions seraient plus élevés autour de la nouvelle lune.

L’influence de la lune s’arrête-elle aux marées ou s’exerce-t-elle aussi sur les marchés ? La question peut paraître extravagante, mais elle suscite l’intérêt des chercheurs.

Ilia Dichev (université Emory) et Troy Janes (Purdue) ont ainsi analysé les variations des principaux indices américains sur cent ans pour mesurer les effets du cycle lunaire sur les rendements des actions (Lunar cycle effects in stock return).

Résultat : les performances enregistrées sur une période de 15 jours autour de la nouvelle lune (phase durant laquelle l’astre est obscurci) sont environ le double de celles relevées autour de la pleine lune. Et ce constat vaut pour la plupart des indices de 24 autres pays, dont la France, sur près de trente ans (de 1973 à 2000).

Écarts de rendement

Trois autres chercheurs, Kathy Yuan et Lu Zheng (université Jiao-Tong de Shanghai) avec Qiaoqiao Zhu (Michigan) ont également étudié la relation entre les cycles lunaires et les rendements dans 48 pays (Are investors moonstruck ? Lunar phases and stock returns).

Leurs conclusions convergent : les rendements sont plus importants les jours autour d’une nouvelle lune que les jours autour d’une pleine lune. Mais, à leurs yeux, l’ampleur de ce différentiel est bien plus modeste, de 3 à 5% par an.

Notre avis : en attendant une nouvelle étude, ces résultats