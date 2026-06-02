Supermicro et Arm s'attaquent au talon d'Achille de l'IA : l'énergie

Super Micro Computer s'associe à Arm pour lancer une nouvelle génération de serveurs destinés à l'intelligence artificielle afin de concentrer davantage de puissance de calcul dans les centres de données, tout en limitant la consommation d'électricité.

Super Micro Computer et Arm ont présenté une nouvelle gamme de serveurs conçus pour accompagner l'essor de L'IA dite agentique, c'est-à-dire des systèmes capables d'exécuter et de coordonner de nombreuses tâches de manière autonome. Ces équipements reposent sur le nouveau processeur Arm AGI CPU, qui peut intégrer jusqu'à 136 coeurs de calcul, avec une consommation annoncée de 300 watts.

Au-delà de l'effet d'annonce, cette collaboration reflète l'évolution de la compétition dans l'IA. Après la course à la puissance, les grands clients cherchent désormais à optimiser l'ensemble du centre de données. Électricité, refroidissement, espace et délais de déploiement deviennent des enjeux aussi importants que les performances des composants. Plus largement, le secteur met de plus en plus l'accent sur l'efficacité énergétique et la performance à grande échelle.

Dans cette logique, Supermicro met en avant une gamme de cinq serveurs, allant des modèles classiques refroidis par air aux configurations plus denses avec refroidissement liquide. Le groupe affirme qu'un seul rack peut accueillir plus de 6 000 coeurs en refroidissement par air, et jusqu'à 45 696 coeurs dans certaines architectures de très haute densité. Selon les estimations d'Arm, ces solutions pourraient offrir plus de deux fois la performance par rack de certaines architectures traditionnelles et permettre jusqu'à 10 MdsUSD d'économies d'investissement par gigawatt de capacité de centre de données IA.

L'annonce a été bien accueillie en Bourse, l'action Super Micro Computer progressant de plus de 6% ce mardi. Mizuho a relevé son objectif de cours sur le titre à 44 USD, contre 36 USD auparavant, tout en conservant une opinion neutre. La banque souligne toutefois que les contraintes d'approvisionnement en processeurs et en mémoire pourraient limiter le potentiel de croissance à court terme.