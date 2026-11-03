Super Micro prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations grâce à une forte demande de serveurs dédiés à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des fluctuations du cours de l'action)

Super Micro Computer SMCI.O a prévu mardi un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, la forte demande pour ses serveurs optimisés pour l'IA ayant stimulé les ventes, ce qui a fait grimper le cours de l'action de la société d'environ 6 % en séance prolongée.

Le fabricant de serveurs basé à San José, en Californie, a été l'un des principaux bénéficiaires de l'essor des infrastructures d'IA, grâce à la forte demande pour ses systèmes équipés de puces Nvidia, alors que les fournisseurs de cloud et les entreprises technologiques continuent d'étendre la capacité de leurs centres de données.

Voici plus de détails:

* Super Micro Computer a nommé le mois dernier Mark Long , ancien cadre de Western Digital, au poste de directeur financier, près de deux ans après avoir lancé une recherche pour pourvoir ce poste, dans un contexte d’inquiétudes concernant ses pratiques financières et comptables

* Super Micro a annoncé un chiffre d’affaires de 19,95 milliards de dollars pour le premier trimestre, supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 16,39 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

* La société a enregistré un bénéfice par action ajusté de 1,81 dollar pour le trimestre clos le 30 septembre, contre des estimations de 1,23 dollar

* La marge brute du trimestre s’est établie à 12,7 %, dépassant les estimations préliminaires comprises entre 12,0 % et 12,5 %

* La société prévoit pour le deuxième trimestre un chiffre d’affaires compris entre 19,5 milliards et 21,5 milliards de dollars, supérieur à l’estimation des analystes de 17,14 milliards de dollars

* Elle prévoit également pour l'exercice 2027 un chiffre d'affaires compris entre 72,0 milliards et 82,0 milliards de dollars, contre ses prévisions antérieures de 65,0 milliards à 72,0 milliards de dollars et les estimations du marché de 69,17 milliards de dollars

* La société a fait l'objet d'une enquête après qu'un sous-traitant a plaidé coupable le mois dernier de chefs d'accusation liés à l'exportation illégale vers la Chine de serveurs contenant des puces d'IA Nvidia de pointe