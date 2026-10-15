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Super Micro nomme Mark Long au poste de directeur financier ; le cours de l'action recule
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 15:37

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction d'une erreur typographique dans le titre et le corps de l'article)

15 octobre - ** Le cours de l'action du fabricant de serveurs d'IA Super Micro SMCI.O recule de plus de 4 % à 34,23 dollars en pré-ouverture

** La société nomme Mark Long au poste de directeur financier, avec effet immédiat

** Mark succède à David Weigand, directeur financier de la société depuis 2021

** Mark occupait auparavant les fonctions de directeur financier et de directeur de la stratégie chez Western Digital, société spécialisée dans le stockage de données

** Cette nomination intervient près de deux ans après que le fabricant de serveurs d’IA a commencé à rechercher un nouveau directeur financier à la suite d’un audit comptable réalisé par un tiers

** Sur 20 courtiers, 4 recommandent d’« acheter » le titre, 12 de « conserver » et 4 de « vendre »; objectif de cours médian: 43 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait progressé de 22,2 % depuis le début de l’année

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