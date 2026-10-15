Super Micro nomme Mark Long au poste de directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajoute des détails et du contexte)
Super Micro SMCI.O a annoncé jeudi la nomination de Mark Long au poste de vice-président senior et directeur financier.
M. Long rendra compte directement au directeur général Charles Liang, avec effet immédiat.
Cette nomination intervient près de deux ans après que , le fabricant de serveurs d’IA, a annoncé qu’il rechercherait un nouveau directeur financier dans le cadre des recommandations issues d’un audit externe de ses pratiques comptables.
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