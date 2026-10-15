L'opération du pape pour un cancer redessine déjà le pontificat

Un portrait au fusain du pape Léon XIV déposé au pied de la statue de Jean-Paul II, devant l’hôpital Gemelli où le souverain pontife est en convalescence, le 15 octobre 2026 à Rome ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Alors que le pape Léon XIV poursuivait jeudi sa convalescence à l'hôpital après l'opération pour retirer un nodule cancéreux au poumon, les questions se multiplient sur la manière dont la maladie pourrait influer sur son pontificat, un peu plus d'un an après son élection.

Le chef des 1,4 milliard de catholiques dans le monde s'est fait retirer une partie du poumon droit lors d'une intervention mardi. Des examens complémentaires sont en cours pour savoir si le cancer s'est propagé et si un traitement supplémentaire est requis.

En attendant, le souverain pontife de 71 ans, né à Chicago, devrait rester au moins quelques jours supplémentaires à l'hôpital Gemelli de Rome.

Jeudi, ses médecins ont indiqué qu'une radiographie thoracique avait montré "une bonne récupération du poumon opéré" et ont précisé que sa convalescence se poursuivait "normalement".

Selon une source au sein du service de presse du Saint-Siège, le pape a pu travailler un peu à l'hôpital, où il a rencontré dans l'après-midi Paolo Rudelli, substitut pour les affaires générales de la Secrétairerie d'Etat.

Léon XIV a également participé jeudi à une messe célébrée dans une chapelle improvisée au 10e étage de l'établissement, où se situe sa chambre, a ajouté cette source.

Sur une banderole suspendue à l'une des fenêtres de l'hôpital, situé au nord-ouest du Vatican, on pouvait lire : "L’hématologie salue le pape !"

Mais des spécialistes estiment que le diagnostic inattendu va, à certains égards, transformer en profondeur le pontificat.

Caractéristiques générales d'un nodule pulmonaire ( AFP / Jonathan WALTER )

"La maladie agit comme un carrefour dans un pontificat : soit elle en accélère l'élan, soit elle en diminue la force", estimait jeudi l'expert Giacomo Galeazzi dans le quotidien La Stampa.

Selon Mikael Corre, correspondant du Vatican pour le journal français La Croix, la perception de Léon XIV a changé. "Personne ne pensait revivre si tôt l'attente des bulletins médicaux, et pas avec ce pape-là, 69 ans au (moment du) conclave" au cours duquel il a été élu, a-t-il déclaré à l'AFP.

En mai 2025, Léon XIV, passionné de tennis — et assidu des salles de sport avant de devenir pape — est devenu l'homme le plus jeune à être choisi pour diriger l'Église depuis Jean-Paul II, près de 40 ans plus tôt.

"C'était le pape sportif, que l'on découvrait grand voyageur. Il peut le rester, mais il deviendra aussi un pape dont on scrute la santé", a ajouté Mikael Corre.

"Très prudent"

Léon XIV a annulé toutes ses audiences jusqu'au 20 octobre et ses projets de voyage à court terme sont incertains, notamment un déplacement au programme dense en Uruguay, en Argentine et au Pérou prévu du 6 au 17 novembre.

Il devrait, dans un premier temps, adopter un programme allégé, avec moins de rendez-vous et d'apparitions publiques.

Une banderole "Viva il Papa" au pied de la statue de Jean-Paul II, devant l'hôpital Gemelli, où le pape Léon XIV est en convalescence, le 15 octobre 2026 à Rome ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

"Je pense qu'il va vouloir se remettre immédiatement au travail autant qu'il le pourra. Je pense qu'il va se donner à fond", a estimé Elise Ann Allen, experte américaine du Vatican, qui a écrit une biographie du pape.

Mais "Léon comprend ses limites et il en tiendra compte", a-t-elle souligné auprès de l'AFP.

Le premier pape américain de l'Histoire a progressivement imprimé son style à la tête de l'Église, s'exprimant sur certaines des questions les plus pressantes du monde, qu'il s'agisse des conflits ou de l'intelligence artificielle.

Il n'a pas non plus hésité à interpeller les dirigeants mondiaux, ni à se défendre face aux attaques du président américain Donald Trump.

"Nous n'allons pas le voir changer de style", a assuré Mme Allen.

"Des frayeurs comme celle-ci ont tendance à clarifier les choses, à mettre en lumière ce qui est important", a-t-elle ajouté.

"Je pense qu'il sera encore plus déterminé", a relevé l'experte américaine.

"Revoir ses priorités"

Certaines personnes au Vatican pensent que la maladie pourrait le conduire à "revoir ses priorités", avec moins de voyages et davantage de nominations, selon Mikael Corre.

Un portrait du pape Léon XIV et des bougies déposés devant l'hôpital Gemelli où le souverain pontife est en convalescence, le 14 octobre 2026 à Rome ( AFP / Tiziana FABI )

Des nominations étaient déjà attendues dans un avenir proche : Léon XIV n'a encore créé aucun cardinal, ces "princes de l'Église" coiffés du chapeau rouge qui voteront lors du conclave pour élire son successeur.

Cinq responsables de dicastères (ministères) ont également atteint l'âge de la retraite (75 ans) sans avoir été remplacés.

Léon XIV a hérité d'une Église divisée, avec des courants libéraux et conservateurs qui se sont affrontés sous son prédécesseur François.

Alors qu'il est chargé de surmonter cette polarisation, certains au sein du Vatican espèrent que la maladie du pape le poussera à remplacer les proches alliés de François, occupant des postes clés dans les dicastères, par des personnalités plus conservatrices, a noté Mikael Corre.

D'autres s'attendent au contraire à le voir poursuivre ses efforts diplomatiques, qui ont déjà "apporté une grande stabilité", selon Elise Ann Allen.

"Je pense que cette crise de santé a encore atténué ces frictions", a-t-elle jugé.

"Elle a rassemblé l'Église catholique autour du pape Léon, dans un soutien très fort", selon elle.