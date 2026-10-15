 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Alstom prolonge de 15 ans son contrat avec Greater Anglia pour 800 millions de livres sterling
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 18:28

Ajouter Boursorama à vos sources

Le logo d'Alstom à l'usine de l'entreprise située à Semeac, près de Tarbes

Le logo d'Alstom à l'usine de l'entreprise située à Semeac, près de Tarbes

‌Alstom a ​annoncé jeudi avoir signé une ​prolongation de 15 ​ans de ⁠son contrat de ‌maintenance avec l’opérateur ferroviaire britannique ​Greater ‌Anglia, pour ⁠un montant d’environ 800 millions ⁠de ‌livres sterling (946,38 millions ⁠d'euros).

Le ‌groupe français ⁠continuera à assurer ⁠la ‌maintenance de la ​flotte ‌de Greater Anglia, composée de ​133 rames ⁠électriques Aventra de classe 720 à cinq voitures chacune.

(Rédigé par Elena ​Smirnova)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 934,7 +0,78%
SOITEC
129,85 -7,71%
Pétrole Brent
106,3 +0,18%
TOTALENERGIES
80,21 +0,05%
HAFFNER ENERGY
0,734 -1,87%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank