information fournie par Reuters • 15/10/2026 à 18:28

Alstom prolonge de 15 ans son contrat avec Greater Anglia pour 800 millions de livres sterling

Le logo d'Alstom à l'usine de l'entreprise située à Semeac, près de Tarbes

‌Alstom a ​annoncé jeudi avoir signé une ​prolongation de 15 ​ans de ⁠son contrat de ‌maintenance avec l’opérateur ferroviaire britannique ​Greater ‌Anglia, pour ⁠un montant d’environ 800 millions ⁠de ‌livres sterling (946,38 millions ⁠d'euros).

Le ‌groupe français ⁠continuera à assurer ⁠la ‌maintenance de la ​flotte ‌de Greater Anglia, composée de ​133 rames ⁠électriques Aventra de classe 720 à cinq voitures chacune.

(Rédigé par Elena ​Smirnova)