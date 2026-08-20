Super Micro en hausse ; l'entreprise affirme qu'une enquête n'a révélé aucune implication de la direction dans l'affaire de violation des contrôles à l'exportation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions de Super Micro Computer SMCI.O , fabricant de serveurs d'IA, progressent de 1,4% à 37,09 dollars ** La société indique qu’une enquête indépendante menée par son conseil d’administration n’a trouvé aucune preuve que la direction générale ait eu connaissance des violations présumées des règles de contrôle des exportations

** Elle précise avoir pris des mesures disciplinaires, notamment des licenciements, à l’encontre des employés ayant enfreint les politiques de l’entreprise ** En mars, le ministère américain de la Justice (DOJ) a inculpé trois personnes liées à SMCI, dont l’un de ses cofondateurs, pour avoir aidé à faire passer en contrebande vers la Chine au moins 2,5 milliards de dollars de technologies américaines d’IA, en violation des contrôles à l’exportation américains ** Les procureurs taïwanais ont mené trois enquêtes en mai , en juin et en juillet afin d’enquêter sur des exportations illégales de serveurs d’IA vers la Chine

** À la clôture d'hier, le titre avait progressé d'environ 25% depuis le début de l'année