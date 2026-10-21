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Super Micro en hausse après la publication de prévisions optimistes qui témoignent d'une forte demande en matière d'IA
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 12:45

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de gfx)

Le titre de Super Micro Computer

SMCI.O a bondi de plus de 12% mercredi après avoir annoncé des prévisions de chiffre d'affaires trimestriel et de marge bénéficiaire nettement supérieures aux estimations de Wall Street, signe que la demande en centres de données dédiés à l'IA reste solide.

L'action du fabricant de serveurs dédiés à l'IA a progressé de 12,2% à 36,44 dollars lors des échanges avant l'ouverture.

Voici plus de détails:

* Super Micro prévoit pour le premier trimestre un chiffre d’affaires compris entre 18,5 et 19,5 milliards de dollars, supérieur aux attentes des analystes qui s’élevaient à 15,23 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

* La société table désormais sur des marges bénéficiaires comprises entre 12% et 12,5%, contre des prévisions antérieures situées entre 10,4% et 10,8%

* La ruée actuelle vers la construction de centres de données a largement profité aux fabricants de semi-conducteurs et de serveurs d’IA, dont Super Micro

* Microsoft, Google, Amazon et Meta devraient consacrer plus de 700 milliards de dollars à des infrastructures d’IA cette année

* D'autres fabricants de serveurs, tels que Dell DELL.N et Hewlett Packard Enterprise HPE.N , ont également enregistré des hausses respectives de 5,2% et 4% avant l'ouverture de la Bourse

* “Les investisseurs devraient s’attacher à déterminer si les solides performances des activités principales peuvent continuer à soutenir des investissements élevés dans l’IA”, ont déclaré les stratèges d’UBS Global Wealth Management

* La société de courtage a ajouté que les commentaires des géants de l’IA sur les dépenses, les marges et les rendements seraient examinés de près afin de déterminer si le cycle d’investissement dans l’IA peut se justifier

* Les marchés s’inquiètent depuis peu de la rentabilité des opérateurs de centres de données, qui émettent des titres de dette pour financer leur expansion alors que les coûts d’emprunt sont en hausse

* CoreWeave CRWV.O , un opérateur de centres de données fortement endetté, a été au cœur d’une vague de ventes la semaine dernière qui a également ébranlé les valeurs liées à l’IA

Valeurs associées

COREWEAVE
62,1300 USD NASDAQ +1,65%
DELL TECHNOLOGIES
462,010 USD NYSE +1,54%
HP ENTERPRISE
56,120 USD NYSE +0,50%
SUPER MICRO
32,4700 USD NASDAQ +1,15%
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