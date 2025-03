Super Micro Computer : -10% vers 36,62E, surveiller 35$ information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 22:56









(CercleFinance.com) - Ce fut un des titres star du début de l'année 2025, avec un cours multiplié par 2,5 (du 3 février et un plancher de 25$ au 19 février avec un zénith à 66$), avant de reperde 47% du 21 février au 4 mars (35$ à l'ouverture) puis reprendre 28% du 7 au 12 mars (44,9$).

Le titre continue de faire preuve d'une volatilité étourdissante avec -10% vers 36,62E ce 26 mars... et de rétablir le risque d'aller combler le 'gap' des 29,45$ du 4 février dernier.





Valeurs associées SUPER MICRO 37,0400 USD NASDAQ -8,86%