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Sunshine Silver Mining s'apprête à faire son entrée en Bourse après une introduction en bourse de 270 millions de dollars
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 13:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 juin - ** Sunshine Silver Mining & Refining SSMR.N s'apprête à faire son entrée à la Bourse de New York plus tard dans la journée de jeudi, après une introduction en bourse de 270 millions de dollars

** SSMR, basée à Kellogg, dans l'Idaho, a vendu 20 millions d'actions au prix de 13,50 dollars chacune, soit le bas de la fourchette de prix annoncée comprise entre 13,50 et 16,50 dollars par action

** SSMR travaille à la remise en service d'une mine précédemment fermée dans la Silver Valley, en Idaho, l'une des plus grandes régions historiques de production d'argent aux États-Unis

** Cette introduction en bourse intervient alors que la demande d'argent est en hausse dans les secteurs de l'énergie solaire, de l'électrification, de l'électronique et des technologies de pointe

** Morgan Stanley, la Banque Scotia et BMO Capital Markets ont agi en tant que co-chefs de file pour l'offre

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