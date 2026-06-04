Sunshine Silver Mining lève 270 millions de dollars lors de son introduction en Bourse aux États-Unis

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Sunshine Silver Mining & Refining Company

SSMR.N a levé 270 millions de dollars lors de son introduction en Bourse aux États-Unis mercredi, rejoignant ainsi un nombre croissant d'entreprises qui s'empressent de tirer parti de l'enthousiasme des investisseurs pour les nouvelles cotations.

La société basée à Kellogg, dans l'Idaho, a vendu 20 millions d'actions à 13,50 dollars chacune, soit dans la fourchette basse de sa fourchette de prix indiquée.

Cette opération intervient dans un contexte de reprise de l'activité des introductions en Bourse aux États-Unis en 2026, avec des noms prestigieux tels que le SpaceX d'Elon Musk

SPCX.O et le géant de l'IA Anthropic qui s'apprêtent à faire leur entrée en Bourse dans les jours à venir. Les sociétés minières se joignent également à cette vague, CopperTech Metals ayant déposé mardi une demande d'introduction en Bourse à New York.

Au moins 18 sociétés, principalement canadiennes et australiennes, ainsi qu'une poignée de start-ups américaines, ont finalisé ou sont en passe de finaliser une double cotation aux États-Unis cette année, contre seulement trois en 2025.

Fondée en 2010, Sunshine Silver se concentre sur l'acquisition, le réaménagement et l'exploitation d'actifs de métaux précieux à travers l'Amérique du Nord. La société s'efforce de redémarrer et d'agrandir une mine précédemment fermée dans la Silver Valley de l'Idaho, l'une des plus grandes régions historiques de production d'argent aux États-Unis.

Parmi ses bailleurs de fonds figurent Electrum Group et Ospraie Management. Selon le dossier de cotation, Electrum devrait conserver plus de 50 % des actions en circulation de Sunshine Silver une fois l'introduction en Bourse finalisée.

Sunshine Silver sera cotée à la Bourse de New York jeudi sous le symbole "SSMR", aux côtés de plusieurs grands noms tels que Quantinuum (filiale de Honeywell) et le fabricant de moteurs à gaz Innio.

Morgan Stanley, la Banque Scotia et BMO Capital Markets ont été les co-chefs de file de l'offre de Sunshine Silver.