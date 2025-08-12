Sunshine Biopharma Inc devrait afficher une perte de 11 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Sunshine Biopharma Inc SBFM.OQ SBFM.O devrait afficher une hausse de ses revenus trimestriels lorsqu'elle publiera ses résultats le 14 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Fort Lauderdale en Floride devrait annoncer une augmentation de 20,4% de ses revenus à 11,2 millions de dollars contre 9,3 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Sunshine Biopharma Inc est une perte de 11 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* La recommandation moyenne du consensus pour le groupe de pairs pharmaceutiques est également "Acheter"

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Sunshine Biopharma Inc est de 7,00 $, soit environ 79,6 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 1,43 $

