Sunrun progresse alors que Jefferies passe de "hold" à "buy"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions de la société solaire Sunrun

RUN.O en hausse de 4,3 % à 18,03 $ avant le marché

** Jefferies relève la note de Sunrun de "hold" à "buy" en prévision d'une augmentation de sa génération de trésorerie en 2026

** Jefferies relève l'objectif de prix de 11 $ à 21 $, principalement en raison de perspectives de croissance plus élevées pour l'énergie solaire et les batteries

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 21,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Jefferies estime que RUN peut se développer en tirant parti de la migration des ventes au comptant et des ventes de prêts vers les contrats d'achat d'électricité et les contrats de location

** Nous pensons que RUN est le mieux positionné pour bénéficier d'une croissance à un chiffre élevé à deux chiffres en 2026, alors que le marché solaire résidentiel plus large se prépare à une baisse de 20 à 30 % d'une année sur l'autre en revanche" - Jefferies

** 14 des 26 sociétés de courtage considèrent l'action comme "buy" ou supérieure, 11 comme "hold" et 1 comme "sell"; l'objectif de cours médian est de 16 $, selon les données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté d'environ 87 % depuis le début de l'année