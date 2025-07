Sunny AM et Quadrille fusionnent deux fonds tech

Sunny Asset Management et Quadrille Capital vont fusionner leurs fonds de valeurs technologiques cotées, respectivement SAM Cloud Revolution et Disruption Fund Alpha.

Le fonds issu de ce rapprochement gardera le nom de SAM Cloud Revolution et pèsera environ 150 millions d’euros. La fusion des FCP a été approuvée par l’Autorité des marchés financiers le 16 mai 2025 et sera effective au 1 er juillet 2025.

Créé en novembre 2021 au sein de Pléiade AM, SAM Cloud Revolution est un fonds actions monde investi sur la thématique de la « cloudification » de l’économie. Il est géré par Louis de Montalembert. Ses encours à fin mai 2025 étaient de 130 millions d’euros, selon le site de la société. Le fonds a été intégré au sein de Sunny AM en mars 2025, suite au rachat de Pléiade AM.

De son côté, Disruption Fund Alpha a été fondé en janvier 2019 au sein de Quadrille Capital, une société d’investissement spécialisée en venture capital et growth equity . Son gérant, Jean-Edwin Rhea, cherche à investir dans les nouvelles technologies et les innovations commerciales qui bouleversent l'économie d’un secteur. Il affichait un encours d’une dizaine de millions d’euros.

Le nouveau fonds sera géré par les deux gérants au sein de Sunny AM, Jean-Edwin Rhea intégrant la boutique de gestion d’actifs cotés. « L’arrivée de Jean-Edwin, gérant franco-américain expérimenté, fort de 25 années d’investissement dans le secteur technologique, marque une étape structurante dans le développement de la stratégie, en élargissant son spectre d’investissement au-delà des logiciels SaaS, pour y intégrer des thématiques connexes majeures comme le hardware et la révolution énergétique de l’IA », explique un communiqué. La stratégie suivie par le fonds fusionné sera celle de SAM Cloud Revolution, tel qu’il a été créé par Louis de Montalembert. Outre les deux gérants senior, l’équipe se composera aussi d’un gérant junior (Maxence Deboudt, qui travaille avec Louis depuis sept ans) et un analyste (Leon Campillo).

Cette fusion de fonds s’accompagne d’un « partenariat stratégique » dans la distribution de fonds. En clair, Sunny va présenter l’offre de non-coté Quadrille à l’ensemble de ses clients et Quadrille apportera son aide auprès de ses clients sur la partie cotée tech gérée par Sunny AM.

Laurence Marchal