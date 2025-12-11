Suncor Energy prévoit une augmentation de la production en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Suncor Energy SU.TO a prévu jeudi une augmentation de la production de pétrole et de gaz en 2026, par rapport à cette année, alors que le producteur d'énergie canadien augmente la production de ses actifs de sables bitumineux.

La société basée à Calgary, en Alberta, s'attend à ce que la production en amont se situe entre 840 000 et 870 000 barils par jour l'année prochaine, par rapport à ses estimations de production pour 2025, qui se situent entre 810 000 et 840 000 b/j.