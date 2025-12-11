 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Suncor Energy prévoit une augmentation de la production en 2026
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 12:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Suncor Energy SU.TO a prévu jeudi une augmentation de la production de pétrole et de gaz en 2026, par rapport à cette année, alors que le producteur d'énergie canadien augmente la production de ses actifs de sables bitumineux.

La société basée à Calgary, en Alberta, s'attend à ce que la production en amont se situe entre 840 000 et 870 000 barils par jour l'année prochaine, par rapport à ses estimations de production pour 2025, qui se situent entre 810 000 et 840 000 b/j.

Valeurs associées

Gaz naturel
4,60 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
61,49 USD Ice Europ -1,65%
Pétrole WTI
57,76 USD Ice Europ -1,87%
SUNCOR ENERGY
37,340 EUR Tradegate -1,45%
SUNCOR ENERGY
60,950 CAD TSX +0,51%
SUNCOR ENERGY
44,170 USD NYSE +0,88%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / FOCKE STRANGMANN )
    Croissance allemande : plusieurs instituts abaissent leurs prévisions pour 2026
    information fournie par Boursorama avec Media Services 11.12.2025 14:29 

    Une perte de compétitivité, la bureaucratie et la compétition chinoise sont cités comme des facteurs de la crise que traverse l'Allemagne. L'économie allemande devrait poursuivre sa traversée du désert en 2026, après deux années de récession et une quasi stagnation ... Lire la suite

  • Le logo Adobe (Crédit: / Adobe Stock)
    Adobe entre performance trimestrielle solide et prévision de marge décevante
    information fournie par AOF 11.12.2025 14:20 

    (AOF) - Adobe a dévoilé des résultats solides. Au quatrième trimestre, l'éditeur de logiciels d'édition et de marketing a réalisé un bénéfice net de 1,86 milliard de dollars, ou 4,45 dollars par action, contre 1,68 milliard de dollars de dollars ou 3,70 dollars ... Lire la suite

  • ( AFP / OZAN KOSE )
    Turquie: la banque centrale abaisse son taux directeur de 1,5 point, à 38%
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.12.2025 14:17 

    La banque centrale turque a abaissé jeudi son principal taux directeur de 39,5% à 38%, à la faveur du ralentissement de l'inflation. "Les indicateurs avancés du dernier trimestre montrent que le niveau de la demande continue de soutenir le processus de désinflation", ... Lire la suite

  • figurine bourse investisseur (Crédits: Adobe Stock)
    Six questions essentielles pour les investisseurs en 2026
    information fournie par TRIBUNE LIBRE 11.12.2025 14:17 

    Commentaire de BNY À l'approche de 2026, les investisseurs évoluent dans un marché qui semble à la fois familier et fondamentalement différent. La croissance est inégale mais conserve encore un potentiel d'expansion. La technologie transforme la productivité, bien ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank