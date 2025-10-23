 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 254,50
+0,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Suncor annonce le redémarrage d'unités à la raffinerie de Montréal
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 21:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Suncor Energy a annoncé jeudi le redémarrage en séquence des unités de sa raffinerie de Montréal, d'une capacité de 137 000 barils par jour.

Lundi, une panne d'électricité avait entraîné la fermeture de la raffinerie.

"Ce redémarrage devrait durer quelques jours. Pendant cette période, la flamme de la torche peut être plus visible", a déclaré la société dans un avis à la communauté.

Valeurs associées

Gaz naturel
3,45 USD NYMEX +0,32%
Pétrole Brent
65,86 USD Ice Europ +2,35%
Pétrole WTI
61,69 USD Ice Europ +2,58%
SUNCOR ENERGY
34,390 EUR Tradegate +3,71%
SUNCOR ENERGY
55,400 CAD TSX +1,34%
SUNCOR ENERGY
39,575 USD NYSE +1,21%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

