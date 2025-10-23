Suncor annonce le redémarrage d'unités à la raffinerie de Montréal

Suncor Energy a annoncé jeudi le redémarrage en séquence des unités de sa raffinerie de Montréal, d'une capacité de 137 000 barils par jour.

Lundi, une panne d'électricité avait entraîné la fermeture de la raffinerie.

"Ce redémarrage devrait durer quelques jours. Pendant cette période, la flamme de la torche peut être plus visible", a déclaré la société dans un avis à la communauté.