Sunbelt Rentals en hausse grâce à des résultats encourageants au premier trimestre et à la révision à la hausse de ses prévisions pour l'ensemble de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** L'action de la société de location de matériel Sunbelt Rentals SUNB.N progresse de 3,7 % à 71,85 dollars avant l'ouverture du marché

** La société relève ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel total à une fourchette comprise entre 6 % et 9 %, contre 4,5 % à 7,5 % précédemment

** Elle table sur un Ebitda ajusté compris entre 4,92 milliards et 5,12 milliards de dollars pour l’exercice 2027, contre une prévision antérieure de 4,85 milliards à 5,05 milliards de dollars

** La société annonce un bénéfice ajusté de 1,18 dollar par action au premier trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 1,04 dollar par action — données compilées par LSEG

** Le chiffre d’affaires du premier trimestre s’élève à 3,12 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 2,99 milliards de dollars

** Sur 14 courtiers, neuf attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, trois « conserver » et deux « vendre »; leur objectif de cours médian s’établit à 86,50 dollars — données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 6,4 % depuis le début de l'année