Sun Life Financial va prendre le contrôle de Advisors Asset Management

(NEWSManagers.com) - Le canadien Sun Life Financial a annoncé vendredi son intention d'acquérir une participation majoritaire dans Advisors Asset Management ("AAM"), une société de distribution aux États-Unis. L'acquisition se fera via sa filiale de gestion SLC Management, dédiée au fixed income et aux placements alternatifs. AAM deviendra la branche américaine de distribution pour la clientèle de particuliers de SLC Management.

AAM commercialise des solutions et des produits aux conseillers financiers des maisons de courtage, aux conseillers financiers indépendants ("RIA") et aux courtiers indépendants. AAM pourra distribuer en exclusivité les produits d'investissement alternatifs de SLC Management sur le marché de détail américain.

AAM supervisait environ 41 milliards de dollars d'actifs au 31 juillet 2022. Elle compte 270 salariés répartis dans dix bureaux et huit États américains.