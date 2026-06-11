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Summit Therapeutics rebondit après avoir annulé son offre d'actions
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 15:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 juin - ** L'action de Summit Therapeutics SMMT.O a progressé de 4 % à 13,57 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché jeudi, après l'annulation de son projet de levée de fonds ** La société biopharmaceutique spécialisée en oncologie a retiré son projet d'offre d'actions link en invoquant les conditions du marché, selon un document déposé auprès de la SEC ** L'action SMMT a clôturé en baisse de 8,7 % à 13,05 $ mercredi, après que la société a lancé mardi soir une offre de 500 millions de dollars link pour financer son médicament contre le cancer du poumon, l'ivonescimab

** Mercredi, l'action affichait une baisse de 25 % depuis le début de l'année et se situait à 55 % en dessous de son plus haut intrajournalier de 2026, atteint le 20 avril à 29,23 $

** La note moyenne de 18 analystes est "acheter"; le cours cible médian est de 32 $, selon les données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/06/2026 à 15:14:06.

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