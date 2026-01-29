Summit augmente après l'acceptation par la FDA de la demande de mise sur le marché d'un médicament contre le cancer du poumon

29 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Summit Therapeutics SMMT.O augmentent de 3,71% à 16,22 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que la Food and Drug Administration des États-Unis a accepté sa demande de commercialisation de son médicament expérimental pour traiter le cancer du poumon ** La société annonce des résultats mitigés de sous-groupes de patients dans le cadre d'un suivi à plus long terme de son essai de stade avancé en septembre

** Le traitement est un anticorps conçu pour bloquer une protéine appelée PD-1, qui aide le système immunitaire à lutter contre le cancer; Keytruda cible également la même protéine

** Le régulateur de la santé a assigné une nouvelle date d'action pour le Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) pour le 14 novembre 2026 - SMMT

** L'action a chuté d'environ 2 % en 2025