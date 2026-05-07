Suja Life lève 186,7 millions de dollars lors de son introduction en Bourse aux États-Unis

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Suja Life SUJA.O a levé 186,7 millions de dollars lors de son introduction en Bourse aux États-Unis jeudi, poursuivant ainsi ses projets de cotation afin de tester l'intérêt des investisseurs pour ses boissons bien-être.

La société basée à Oceanside, en Californie, a vendu 8,9 millions d'actions à 21 dollars chacune, soit dans la fourchette basse de sa fourchette de prix visée, de 21 à 24 dollars par action.

L'appétit pour les nouvelles introductions en Bourse s'est renforcé, après une brève accalmie due à la volatilité accrue des marchés liée à la guerre en Iran.

La dynamique de Suja Life – qui fabrique des jus bio pressés à froid et des boissons bien-être – est également soutenue par des consommateurs soucieux de leur santé qui délaissent de plus en plus les boissons sucrées au profit d’alternatives aux ingrédients plus sains.

Les géants de l’industrie des boissons prennent note de cette évolution et concluent des accords de plusieurs milliards de dollars avec des entreprises qui s’adressent à ce segment de population. L'année dernière, PepsiCo PEP.O a conclu un accord pour racheter la marque de sodas prébiotiques Poppi pour 1,95 milliard de dollars.

Cette tendance est amplifiée par la popularité croissante des médicaments amaigrissants tels que l'Ozempic et le Wegovy, qui stimulent la demande en aliments moins transformés .

Suja Life, qui détient un portefeuille de marques comprenant notamment Suja Organic, Vive Organic et Slice Soda, compte parmi ses principaux bailleurs de fonds Paine Schwartz Partners, une société de capital-investissement spécialisée dans les investissements dans la chaîne alimentaire durable.

La société devrait être cotée au Nasdaq sous le symbole “SUJA” jeudi.

L'opération est menée par Goldman Sachs, Jefferies et William Blair.