Suisse: l'autorité de la concurrence ouvre une enquête contre Microsoft
information fournie par AFP 15/01/2026 à 09:38

Le patron de Microsoft Satya Nadella, à Seattle le 19 mai 2025 ( AFP / Jason Redmond )

L'autorité suisse de la concurrence a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête contre le géant américain Microsoft concernant le prix de ses licences.

Les autorités de la concurrence ont reçu des dénonciations faisant état d'augmentations très fortes du prix des licences liées aux produits de Microsoft en Suisse, a indiqué la Commission de la concurrence (Comco) dans un communiqué.

Elle a donc commencé par ouvrir une enquête préalable dont l'objectif est "d'examiner si ces augmentations constituent des indices de restrictions illicites de la concurrence", précise-t-elle.

Les hausses de prix concernent "notamment le produit Microsoft 365, utilisé par les entreprises, ainsi que par bon nombre d'administrations et d'entités publiques et parapubliques", ajoute la Comco.

L'enquête préalable est une première étape durant laquelle la Comco évalue d'éventuelles restrictions de la concurrence qui contreviennent au droit suisse et justifient ou non l'ouverture d'une enquête approfondie.

Contactée par l'AFP, la branche suisse de Microsoft a indiqué que l'entreprise "s'engage à respecter le droit suisse de la concurrence et coopérera avec la Commission suisse de la concurrence dans son enquête préliminaire".

