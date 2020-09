Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez-Veolia doit faire une offre amicale, dit Le Maire Reuters • 30/09/2020 à 08:46









PARIS, 30 septembre (Reuters) - Le ministre français de l'Economie, des Finances et de la relance a invité mercredi Veolia VIE.PA à faire une proposition amicale concernant son projet de rachat de Suez SEVI.PA . Bruno Le Maire, qui était interrogé sur LCI, a en outre jugé que ce projet ne pouvais être mené à bien en 24 heures. "Donnons-Nous du temps pour rapprocher les positions des uns et des autres", a-t-il déclaré. Veolia a ensuite annoncé le relèvement de son offre de rachat de 29,9% de la part d'Engie dans Suez VIE.PA , la portant de 15,50 à 18 euros par action. (Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +1.86% SUEZ Euronext Paris +7.31% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +2.21%