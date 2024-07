Suez prolonge son contrat déchets avec Manchester pour 1 milliard de livres

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Suez a annoncé lundi la prolongation de son contrat de traitement des déchets du Grand Manchester, pour plus d'un milliard de livres sterling (environ 1,19 milliard d'euros) sur huit ans, son plus gros contrat à ce jour.

Cet accord, signé entre le groupe français et le Greater Manchester Combined Authority (GMCA), prolonge jusqu'en 2034 celui initialement conclu entre les deux parties en 2019 après un appel d'offres.

Il implique le tri et le traitement de plus d'un million de tonnes de déchets ménagers par an, à travers notamment une vingtaine de sites de recyclage, un centre d'incinération et valorisation énergétique que Suez devra moderniser, mais aussi une immense plateforme pour le réemploi d'objets.

"C'est notre plus gros contrat" en termes de chiffre d'affaires, souligne Sabrina Soussan, la PDG du groupe amputé en 2022 de nombreux actifs par une OPA de Veolia - mais en Grande-Bretagne les règles anti-trust n'ont pas permis à Veolia de tout garder.

A Manchester, le contrat a été prolongé "deux ans avant la fin du premier. Cela permet de travailler sur l'avenir, de préparer les investissements. Ils sont satisfaits de ce que l'on fait", a dit la dirigeante à l'AFP.

Pour Suez, la Grande-Bretagne représente un revenu d'un milliard d'euros sur ses 9 milliards de chiffre d'affaires annuel (10 milliards en comptant les revenus réalisés en Chine dans le cadre de joint-ventures à moins de 50%), selon Mme Soussan.