Suez-Le fonds Amber demande à Engie de réagir d'ici mercredi Reuters • 29/09/2020 à 07:21









PARIS, 29 septembre (Reuters) - Le fonds Amber, actionnaire d'Engie ENGIE.PA , a exhorté mardi le conseil d'administration de l'énergéticien français à prendre une décision définitive d'ici mercredi au sujet de l'offre de Veolia VIE.PA sur l'essentiel de sa participation dans Suez SEVI.PA . Dans un communiqué, le fonds activiste dit considérer que le rapprochement entre Veolia et Suez permettrait de créer un "champion européen" des services à l'environnement. "(...) la cession de la participation d'Engie dans Suez s'inscrirait dans la droite ligne du plan de recentrage sur les actifs renouvelables et les infrastructures annoncé par la société le 31 juillet 2020. (...) la proposition de Veolia constitue une opportunité inespérée de la concrétiser à court terme", dit Amber. (Gwénaëlle Barzic, Bertrand Boucey et Nicolas Delame)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris 0.00% SUEZ Euronext Paris 0.00% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris 0.00%