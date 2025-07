Suez: le bassin cannois obtient un label mondial pour son eau information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 09:50









(Zonebourse.com) -









Suez annonce que le service public de l'eau potable du bassin cannois devient le premier au monde à recevoir le label international d'Aquacert International, certifiant la qualité et la performance de sa gestion.



Ce label récompense les actions menées par le SICASIL, l'agglomération Cannes Pays de Lérins et leur délégataire So'EAU (Suez), incluant des investissements dans la sécurité, le renouvellement des canalisations (200 km), les capteurs intelligents et les compteurs connectés.



Suez indique avoir permis d'atteindre les standards du label tout en réduisant l'empreinte environnementale du service.







































