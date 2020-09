Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez considère qu'une cession de Suez Eau France serait contraire à la raison d'être Reuters • 23/09/2020 à 20:06









23 septembre (Reuters) - SUEZ SEVI.PA : * SUEZ SE DIT PARFAITEMENT EN MESURE DE CO-CONSTRUIRE AVEC ENGIE UNE SOLUTION QUI SERA SATISFAISANTE POUR ENGIE, ET DANS L'INTÉRÊT SOCIAL DE SUEZ-COMMUNIQUÉ * LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE SUEZ A CONSIDÉRÉ, DANS LE CADRE DU PROJET HOSTILE DE VEOLIA, QU'UNE ÉVENTUELLE CESSION DE SUEZ EAU FRANCE SERAIT CONTRAIRE À LA RAISON D'ÊTRE ET À L'INTÉRÊT SOCIAL DE SUEZ-COMMUNIQUÉ * UNE FONDATION ADMINISTRÉE PAR UNE MAJORITÉ DE REPRÉSENTANTS OU D'ANCIENS REPRÉSENTANTS DU CORPS SOCIAL DE SUEZ, A POUR MISSION DE PRÉSERVER L'INTÉGRITÉ DE L'ACTIVITÉ EAU FRANCE AU SEIN DU GROUPE SUEZ-COMMUNIQUÉ * LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE SUEZ ENTEND ÉTUDIER LES CONDITIONS D'UNE OUVERTURE DU CAPITAL DE SUEZ EAU FRANCE AUX SALARIÉS DE CETTE SOCIÉTÉ

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +1.75% SUEZ Euronext Paris -0.33% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +0.57%