Suez conclut un accord pour la cession de sa participation de 53,51% dans ESSAL

11 septembre (Reuters) - SUEZ SA SEVI.PA : * CONCLUT UN ACCORD POUR LA CESSION DE SA PARTICIPATION DE 53,51 % DANS ESSAL * L'OPÉRATION, SOUS RÉSERVE DE L'APPROBATION DES AUTORITÉS RÉGLEMENTAIRES, DEVRAIT ÊTRE CONCLUE AU T4 2020 * À TRAVERS SA FILIALE AGUAS ANDINAS S.A., A CONCLU UN ACCORD AVEC ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP (« APUC ») POUR LA CESSION DE SA PARTICIPATION DE 53.51 % DANS EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. (« ESSAL ») * CETTE CESSION EST EN LIGNE AVEC LE PLAN SHAPING SUEZ 2030, À TRAVERS LEQUEL LE GROUPE RÉORIENTE SES CAPITAUX VERS DES ACTIVITÉS CORRESPONDANT À SA STRATÉGIE DE CROISSANCE SÉLECTIVE * L' OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT IMPLIQUANT UNE VALEUR D'ENTREPRISE TOTALE D'ENVIRON 295M USD Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SEVI.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris +0.03%