Suez cède 4,8% de sa participation dans AquaSure

2 septembre (Reuters) - SUEZ SA SEVI.PA : * CÈDE 4,8 % DE SA PARTICIPATION DANS AQUASURE * A L'ISSUE DE CETTE OPÉRATION, LA PARTICIPATION DE SUEZ AU SEIN D'AQUASURE S'ÉLÈVERA À 6,9% * A CONCLU UN ACCORD AVEC AMP CAPITAL, UNISUPER ET MACQUARIE PRISM POUR LA CESSION DE 4,8% DE SA PARTICIPATION AU SEIN D'AQUASURE * CETTE OPÉRATION EST EN LIGNE AVEC LE PLAN SHAPING SUEZ 2030 * ACCORD POUR UN MONTANT DE 76 MILLIONS DE DOLLARS AUSTRALIENS * LA CESSION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AU TROISIÈME TRIMESTRE 2020 Texte original: https://bit.ly/32Ln3F7 Pour plus de détails, cliquez sur SEVI.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris +0.52%