Suez annonce un projet de cessions d'activités dans quatre pays pour €1,1 md

PARIS, 16 septembre (Reuters) - Suez SEVI.PA a annoncé mercredi un projet de cessions d'une partie de ses activités dans quatre pays européens à PreZero, branche du groupe Schwarz, pour 1,1 milliard d'euros, ce qui lui permettrait d'atteindre environ 40% de son objectif de rotation d'actifs fixé dans son plan stratégique Suez 2030. Le groupe français de traitement de l'eau et des déchets, qui cherche une parade face au projet de rapprochement lancé par Veolia VIE.PA , dit être entré en négociations exclusives avec PreZero pour lui céder ses activités de recyclage et valorisation aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne et en Pologne. Suez et PreZero ont aussi signé un "protocole d'accord visant à explorer l'opportunité de développer des partenariats stratégiques pour promouvoir des solutions innovantes de gestion de déchets et accélérer le développement de l'économie circulaire en Europe", est-il écrit dans un communiqué. (Henri-Pierre André et Bertrand Boucey)

