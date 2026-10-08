Südzucker : EBITDA en forte hausse au 1er semestre, prévisions annuelles relevées

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Südzucker AG est resté stable à 4,188 milliards d'euros au 1er semestre de l'exercice 2026/2027 (du 1er mars au 31 août 2026) contre 4,199 MdsEUR il y a un an à la même période. Les revenus ont modérément diminué dans le segment du sucre et légèrement dans celui de l'amidon, mais ont progressé dans les segments CropEnergies (filiale spécialisée dans l'éthanol renouvelable et les produits issus de la biomasse), fruits et produits de spécialité.

Un EBITDA opérationnel porté par les activités hors sucre

En outre, l'EBITDA opérationnel de l'entreprise allemande spécialisée dans la production de sucre a fortement augmenté pour atteindre 303 MEUR contre 189 MEUR au 1er semestre 2025/2026. L'amélioration significative enregistrée dans les segments des produits de spécialité, de l'amidon et de CropEnergies a été partiellement compensée par une baisse modérée dans le segment des fruits. Le segment du sucre a quant à lui nettement réduit ses pertes opérationnelles.

"A l'échelle de l'ensemble du groupe, nous travaillons d'arrache-pied pour améliorer notre efficacité et réduire davantage nos coûts tout au long de la chaîne de valeur. Nous sommes en bonne voie d'y parvenir et constatons les premiers signes de succès", déclare le Dr Niels Pörksen, directeur général de Südzucker AG.

Revalorisation des objectifs pour l'exercice 2026/27

Les prévisions du groupe ont été ajustées le 28 septembre 2026. Le chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2026/27 est désormais attendu entre 8,3 et 8,7 MdsEUR (contre 8,1 à 8,5 MdsEUR visés auparavant et 8,4 MdsEUR en 2025/26). L'EBITDA opérationnel consolidé pour l'exercice 2026/27 devrait désormais se situer dans une fourchette de 540 à 680 MEUR (contre 480 à 680 MEUR auparavant et 535 MEUR en 2025/26). Sur la base de capitaux employés estimés stables, une hausse significative du ROCE est prévue (2025/26 : 2,7%).

"L'ajustement de nos prévisions reflète également dans nos chiffres opérationnels les premiers succès des mesures introduites au cours des 12 derniers mois", souligne le Dr Niels Pörksen. "Nous allons poursuivre cette trajectoire de manière rigoureuse afin de maintenir notre réussite, même dans un contexte économique difficile", ajoute-t-il.

Un contexte macroéconomique toujours incertain

Dans l'ensemble, il reste difficile pour Südzucker d'évaluer l'impact économique et financier de la situation géopolitique et économique mondiale actuelle sur l'évolution future de ses activités.