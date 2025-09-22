Succès de la série B2 de Lithium de France pour 40M€, avec son partenaire Equinor Ventures

L’augmentation de capital, réalisée en septembre, est souscrite par Arverne Group et Equinor

Ventures pour un montant de 40 M€. A l’issue de cette opération Arverne Group détiendra

désormais 64,58% du capital de Lithium de France et Equinor Ventures 24,40%1. Ce

financement intervient alors que le projet de Lithium de France est entré en phase pré

industrielle avec notamment les premières opérations de forage, le démonstrateur DLE et

l’Avant-Projet Détaillé, partie intégrante de la DFS.





Pierre Brossollet, fondateur et Président-Directeur Général d’Arverne Group, déclare : « Cette

opération de financement en capital est une étape clé du projet Lithium de France dont la mission

est d’accélérer la transition énergétique au service de la prospérité des territoires. Le lithium est

un l’un des métaux critiques essentiel pour répondre à la croissance prévue des véhicules

électriques et du stockage d'énergie par batterie. Je me réjouis du soutien renouvelé d’Equinor

dont les connaissances en matière de géologie et l’expérience dans l’exécution de projets seront

des atouts déterminants. »