 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

2000€ disponibles sans attendre et sans frais : comment Bercy veut débloquer l'épargne des salariés modestes
information fournie par Boursorama avec Media Services 06/01/2026 à 12:32

La mesure évoquée au sein du gouvernement gouvernement fait suite aux intentions affichées l'automne dernier par le ministre Serge Papin, qui plaidait pour orienter l'intéressement vers la consommation.

( AFP / JEAN-SEBASTIEN EVRARD )

( AFP / JEAN-SEBASTIEN EVRARD )

Le "complément" de revenu évoqué en fin d'année par le ministre des PME pour soutenir le pouvoir d'achat prend forme. Selon le cabinet du ministre Serge Papin, Bercy étudie ainsi la possibilité pour les salariés gagnant deux SMIC maximum de sortir exceptionnellement de leur plan d'épargne entreprise (PEE) 2.000 euros en 2026, de manière défiscalisée.

Les sommes placées sur de tels plans d'épargne salariale - environ 200 milliards d'euros actuellement - sont normalement bloquées pour cinq ans sauf dans certains cas liés aux changements familiaux ou à des achats liés à la transition énergétique. Alors que la croissance française résiste - 0,9% attendu en 2025 - malgré un moteur de la consommation atone, ce projet permettrait de débloquer environ 4 milliards d'euros pour permettre aux salariés de réaliser les projets de leur choix, tout en soutenant la croissance.

Comme pour les exceptions actuelles, ces 2.000 euros seraient défiscalisés tout en restant soumis à la CSG et à la CRDS. La somme débloquée devra en outre avoir été présente sur le PEE au 31 décembre 2025.

Le projet aurait "un effet massif au niveau individuel, sans déstabiliser (l'épargne des PEE) qui vise à financer les entreprises et la productivité", souligne le cabinet de Serge Papin. Le ministre, ancien patron de Système U et familier des questions de pouvoir d'achat, avait évoqué un tel recours "immédiat" à l'intéressement dès sa première interview, mi-octobre sur RTL .

La CPME salue un projet qui "injecte des liquidités dans l'économie réelle"

Le projet a été présenté lundi aux partenaires sociaux par le ministère, engendrant des réactions différentes. Les syndicats préféreraient une hausse des salaires. "La question du pouvoir d'achat est d'abord salariale", a ainsi estimé Luc Mathieu, secrétaire national de la CFDT, auprès de l'AFP, d'autant que "la mesure bénéficierait surtout aux salariés des entreprises les plus grosses", celles qui ont mis en place des PEE. Côté patronat, le Medef ne s'est pas exprimé, la CPME a approuvé ce projet qui "injecte rapidement des liquidités dans l'économie réelle sans impact sur les charges patronales". Elle souhaiterait même un relèvement à 3 SMIC des salaires concernés, et "un relèvement significatif du montant déblocable".

En revanche, dans le Parisien , le patron de l'U2P (entreprises de proximité) Michel Picon a redouté que les sommes débloquées aillent surtout "à Shein et Temu" , les géants chinois du commerce en ligne. Les discussions restent ouvertes, avant l'entrée en vigueur d'une telle mesure, qui se ferait par décret, selon Bercy.

2 commentaires

  • 12:39

    Moi si je peux retirer de mon PEE ça sera pour payer une partie des études de ce mon fils .

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le député ciottiste Charles Alloncle, rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, le 17 décembre 2025 à l'Assemblée nationale à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Charles Alloncle, le député qui cuisine l'audiovisuel public
    information fournie par AFP 06.01.2026 12:30 

    Pugnace pour les uns, "inquisiteur" pour les autres, le député ciottiste Charles Alloncle et ses méthodes musclées font débat au sein de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, au point de compromettre la suite de ses travaux. Le bureau de cette commission, ... Lire la suite

  • Discrimination LGBT+: des associations portent plainte contre Meta et son patron ( AFP / Justin TALLIS )
    Discrimination LGBT+: des associations portent plainte contre Meta et son patron
    information fournie par AFP 06.01.2026 12:30 

    Des associations LGBT+ ont annoncé mardi avoir déposé plainte devant le procureur de Paris contre le géant américain de la tech Meta et son patron Mark Zuckerberg pour injures et discriminations homophobes et transphobes. Les associations Mousse, Stop Homophobie, ... Lire la suite

  • Un mémorial de fortune à l'extérieur du bar "Le Constellation"
    A Crans-Montana, le bar détruit par un incendie mortel n'avait pas été contrôlé depuis 5 ans
    information fournie par Reuters 06.01.2026 12:28 

    Le bar Le Constellation, théâtre d'un incendie meurtrier la nuit du Nouvel An à Crans-Montana, n'a fait l'objet d'aucune inspection réglementaire entre 2020 et 2025, a déclaré mardi le président de la commune suisse, qui ‍a dénoncé une "culture du risque inconsidéré" ... Lire la suite

  • Opération au Venezuela : violation du droit ?
    Opération au Venezuela : violation du droit ?
    information fournie par AFP Video 06.01.2026 12:14 

    Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence lundi, après la capture ce week-end du président vénézuélien Nicolas Maduro, amené manu militari aux Etats-Unis. Une opération qui suscite de nombreuses interrogations quant à sa légalité, qu'il s'agisse du ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank