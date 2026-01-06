A Crans-Montana, le bar détruit par un incendie mortel n'avait pas été contrôlé depuis 5 ans

Un mémorial de fortune à l'extérieur du bar "Le Constellation"

Le bar Le Constellation, théâtre d'un incendie meurtrier la nuit du Nouvel An à Crans-Montana, n'a fait l'objet d'aucune inspection réglementaire entre 2020 et 2025, a déclaré mardi le président de la commune suisse, qui ‍a dénoncé une "culture du risque inconsidéré" de la part des propriétaires.

Le violent incendie, qui a fait 40 morts, dont neuf Français, et 116 blessés, s'est déclenché après que la mousse acoustique protégeant le plafond du sous-sol de l'établissement a pris feu sous l'effet de bougies pyrotechniques qu'une serveuse portait sur ‌des bouteilles de champagne.

Les autorités suisses ont ouvert une instruction pénale contre les gérants du bar, un couple de Français propriétaires d'autres établissements à Crans-Montana et alentour, pour "homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence". Les gérants avaient repris Le Constellation en ​2015.

Le parquet de Paris a annoncé pour sa part lundi l'ouverture d'une enquête dite "miroir" afin "d'accompagner les familles françaises dans les investigations menées ⁠par les autorités suisses".

La commune de Crans-Montana s'est portée partie civile dans ce dossier mais a fait savoir mardi par la voix de son président, Nicolas Féraud, qu'elle "assumerait" ses responsabilités.

"Les contrôles périodiques n'ont pas été effectués entre 2020 et ⁠2025. Le Conseil communal a pris connaissance de cet état ‍de fait en consultant les documents remis au ministère public ce week-end. Nous le regrettons amèrement", a-t-il ⁠déclaré lors d'une conférence de presse.

"La justice dira l'influence qu'a eue un tel manquement dans la chaîne de causalité ayant conduit au drame", a-t-il ajouté.

Un chargé de sécurité communal avait effectué une inspection en 2018 puis 2019, et les rapports n'avaient pas fait mention d'"un problème en lien avec le ​revêtement phonique", a précisé Nicolas Féraud. Il exigeait toutefois une occupation maximale de 100 personnes au sous-sol et 100 personnes au rez-de-chaussée.

MISE EN DANGER DES CLIENTS ET DU PERSONNEL

En septembre 2025, "un expert externe mandaté pour une analyse acoustique a conclu que le local respectait les normes anti-bruit et ne ⁠nous a fait part d'aucune remarque", a poursuivi le président de la commune.

Nicolas Féraud a souligné n'avoir jamais été informé de "carences" ​ni de l'usage d'"objets pyrotechniques".

La radio-télévision suisse (RTS) a diffusé lundi une vidéo amateur, authentifiée, de la soirée ​du Nouvel An 2019-2020 au Constellation dans ​laquelle un employé du bar lance par deux fois "Faites gaffe à la mousse!" alors que circulent des bouteilles surmontées de feux de bengale, une ​pratique courante dans l'établissement.

Le président de la commune de Crans-Montana a déclaré que les ⁠propriétaires du bar avaient "une culture du risque inconsidéré" qui "mettait en danger la clientèle et le personnel".

"Les chefs de sécurité qui ont contrôlé ce bar auraient pu faire un peu plus attention à cette mousse", a concédé Nicolas Féraud, précisant que le Conseil communal avait mandaté un bureau extérieur spécialisé pour contrôler tous les établissements publics de Crans-Montana. L'interdiction de l'usage d'engins pyrotechniques dans les lieux fermés est désormais en vigueur dans la commune, a-t-il ajouté.

Le président du ‌Conseil communal a reconnu en creux un déficit de moyens pour vérifier la conformité des 128 établissements publics de la commune, ajoutant que seuls 40 avaient été inspectés en 2025.

"Logiquement, la loi nous impose de faire ces visites périodiques annuellement (...). Il est évident que c'est un rythme extrêmement soutenu pour l'ensemble des communes valaisannes et certainement pour une aussi grosse que la nôtre, même si nous avions une équipe préparée à le faire", a-t-il dit.

"Si nous avions su des choses (...), nous aurions fait toutes les procédures nécessaires pour qu'il n'y ait plus de danger dans ce bar."

(Rédigé par Sophie ‌Louet avec Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)