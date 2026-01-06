Discrimination LGBT+: des associations portent plainte contre Meta et son patron ( AFP / Justin TALLIS )

Des associations LGBT+ ont annoncé mardi avoir déposé plainte devant le procureur de Paris contre le géant américain de la tech Meta et son patron Mark Zuckerberg pour injures et discriminations homophobes et transphobes.

Les associations Mousse, Stop Homophobie, Adheos et Familles LGBT dénoncent la nouvelle politique de modération des réseaux sociaux de Meta ( Facebook et Instagram) qui autorise "les allégations de maladie mentale ou d'anormalité lorsqu'elles sont fondées sur le genre ou l'orientation sexuelle".

Or, "en droit français comme européen, de tels propos constituent une injure", assurent les associations.

Sollicité par l'AFP, Meta n'a pas donné suite.

Selon le texte de la plainte consultée par l'AFP, Meta a refusé de supprimer des commentaires "haineux" d'utilisateurs à l'égard des personnes transgenres, postés à propos d'une vidéo sur une actrice transgenre, malgré un signalement.

Les associations accusent également Meta de mener des pratiques discriminatoires vis-à-vis de la communauté LGBT+. Elles dénoncent des suppressions de contenus et de comptes, une "limitation de la visibilité" de publications et le "refus de promouvoir des comptes et contenus" LGBT+ ce qui constitue selon elles "soit un refus de fourniture de service, soit une entrave à l'exercice normal d'une activité économique".

Elles citent par exemple la fermeture fin août 2025 des comptes de plusieurs organisateurs français de soirée LGBT+ (ReplicantEvents, ForensicsParis, TechNoireParis, Marché Drag).

Depuis la deuxième élection de Donald Trump, Mark Zuckerberg a pris une série de mesures visant à transformer son groupe. Outre l'assouplissement des règles de modération sur ses réseaux sociaux, il a notamment mis fin aux programmes conçus pour favoriser la diversité du personnel.

Des mesures alignées avec les vues conservatrices du président américain et de ses alliés, des élus aux animateurs masculinistes et personnalités comme Elon Musk.