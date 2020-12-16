Succès De La Nouvelle Obligation Non Sécurisée Casino 2026 Et De L'abondement Du Term Loan B
Reuters•16/12/2020 à 19:14
16 décembre (Reuters) - CASINO GUICHARD PERRACHON SA
CASP.PA :
* SUCCÈS DE LA NOUVELLE OBLIGATION NON SÉCURISÉE CASINO 2026 ET DE L'ABONDEMENT DU TERM LOAN B
* LE MONTANT TOTAL DE CES FINANCEMENTS ATTEINT 625 MILLIONS D'EUROS ET DÉPASSE LES 500 MILLIONS D'EUROS INITIALEMENT VISÉS
* UN ABONDEMENT DE 225 MILLIONS D'EUROS DU PRÊT À TERME (TERM LOAN B) DE MATURITÉ JANVIER 2024, À UN PRIX D'ÉMISSION DE 99,75% DU NOMINAL
* L'ÉMISSION D'UNE OBLIGATION NON SÉCURISÉE DE 400 MILLIONS D'EUROS, PORTANT UN COUPON DE 6,625% ET DE MATURITÉ JANVIER 2026
* LES FONDS LEVÉS ET ÉVENTUELLEMENT NON UTILISÉS AU TERME DE L'OFFRE DE RACHAT SERONT VERSÉS SUR LE COMPTE SÉQUESTRE DÉDIÉ AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE
* CES OPÉRATIONS FINANCERONT L'OFFRE DE RACHAT OBLIGATAIRE EN COURS VISANT LES SOUCHES 2021, 2022, 2023, 2024 ET 2025, POUR UN MONTANT MAXIMAL DE 1,35 MILLIARDS D'EUROS
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA
(Gdansk Newsroom)
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