Succès de l'Offre Publique d'Achat amicale initiée par KKR, qui détiendra 83,44 % du capital d’Albioma à l’issue de la première période d’offre

Albioma et KKR annoncent les résultats de l’Offre Publique d’Achat amicale sur l’ensemble des titres d’Albioma (l’ « Offre ») publiés par l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») à la suite de la clôture de l'Offre intervenue le 27 juillet 2022.



A l’issue de la clôture de l’Offre initiée par KKR sur l’ensemble des titres d’Albioma, KKR détiendra 27 049 985 actions, représentant 83,44 % du capital et 83,44 % des droits de vote d’Albioma, et 551 205 BSAAR, soit 99,95% des BSAAR en circulation . Etant précisé que ces chiffres s’entendent hors auto-détention par Albioma (0,45% du capital) et hors actions de performance en période de conservation qui pourront faire l’objet d’accords de liquidité (0,63% du capital).



Albioma et KKR se félicitent du large succès de cette première période d’offre. Le Conseil d’Administration avait rendu le 30 mai 2022, à l’unanimité, un avis motivé favorable sur l’Offre jugeant celle-ci conforme aux intérêts du Groupe, de ses actionnaires et de ses salariés.



Conformément aux dispositions de l’article 232-4 du règlement général de l’AMF, l’Offre sera prochainement rouverte, aux mêmes prix, soit 50 € par action et 29.10 € par BSAAR, afin de permettre aux actionnaires et aux porteurs de BSAAR qui n’ont pas encore apporté leurs titres de le faire.