Succès de l'augmentation de capital pour Amoéba
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 09:18
La greentech industrielle spécialisée dans le développement de solutions microbiologiques naturelles a placé 8,897 millions d'actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,02 euro au prix unitaire de 0,75 euro, prime d'émission incluse. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social préalablement à l'émission sera portée à 0,89%.
Les fonds levés doivent permettre d'accélérer la montée en puissance industrielle amorcée à travers des contrats avec des prestataires externes, de poursuivre l'accompagnement sur le plan marketing et commercial et de soutenir la stratégie de développement dans le domaine des cosmétiques.
En outre, la société rappelle que la veille elle a annoncé un accord de refinancement de sa dette avec son actionnaire de référence Nice & Green, qui lui permet de disposer d'une plus grande visibilité et de reporter à 2029 le remboursement de l'essentiel de sa dette obligataire.
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