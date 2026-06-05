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Succès d'un essai de missile MICA NG en vol supersonique sur Rafale
information fournie par Zonebourse 05/06/2026 à 10:57

Conduit sous le pilotage de la DGA, avec le concours de MBDA, Dassault Aviation et l'armée de l'Air et de l'Espace, ce tir constitue un jalon majeur vers la qualification du missile et son intégration au Rafale.

La Direction générale de l'Armement (DGA) indique avoir réalisé avec succès le premier tir du missile MICA NG (Missile d'interception de combat et d'autodéfense de nouvelle génération) depuis un Rafale en configuration de vol supersonique. Mené le 1er juin 2026 sur le site Méditerranée de DGA Essais de missiles, l'essai a été conduit avec la participation de MBDA, de Dassault Aviation et de l'armée de l'Air et de l'Espace.

Ce deuxième tir de développement du MICA NG depuis un Rafale a permis de valider la chaîne complète de mise en oeuvre du missile dans sa version infrarouge et d'évaluer les performances de son autodirecteur dans un environnement à forte contrainte thermique.

Cette étape constitue un jalon important vers la qualification du missile et son intégration au Rafale. D'autres essais sont prévus afin de valider l'ensemble des capacités du système avant les premières livraisons destinées à l'armée de l'Air et de l'Espace, à la Marine nationale ainsi qu'aux clients export. La chaîne de production est actuellement en cours de mise en place.

Peu avant 11h, le titre Dassault Aviation progressait de 1,2% à Paris.

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