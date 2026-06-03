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Subsea7 a signé un contrat important avec Murphy Exploration & Production
information fournie par Zonebourse 03/06/2026 à 09:50

Subsea7 a annoncé l'attribution d'un contrat important avec Murphy Exploration & Production dans le Golfe américain. Subsea7 définit un contrat important comme étant compris entre 50 et 150 millions de dollars.

Le projet comprend l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et l'installation offshore d'une ligne de flux de production et d'infrastructures sous-marines associées, liées au développement Delta House dans le canyon du Mississippi 431, à des profondeurs d'eau allant jusqu'à 1 850 mètres.

Les activités de gestion de projet et d'ingénierie débuteront immédiatement au bureau de Subsea7 à Houston, Texas, avec des opérations offshore prévues pour 2027.

Craig Broussard, Vice-Président Senior chez Subsea7 US, a déclaré : " Ce contrat reflète la force de notre approche collaborative avec Murphy alors que nous développons un modèle de prestation plus standardisé et efficace qui améliore la prévisibilité et aide à accélérer l'exécution des projets à travers leurs développements. "

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